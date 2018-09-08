Alev Coşkun kimdir? Cumhuriyet Vakfı başkanı olan Alev Coşkun nereli ve kaç yaşında?

Türkiye muhalifi yayınlar yapan Cumhuriyet Gazetesi’nde değişiklik yapıldı. Alev Coşkun yeniden Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildi. Gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni ise Aykut Küçükkaya oldu. Peki Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun nereli ve kaç yaşında?

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı, mahkeme tarafından iptal edilen 2013 yılındaki eski yönetim kurulu üyeleriyle toplandı. Toplantı sonrası Alev Coşkun yeniden Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildiği açıklandı. Gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni ise Aykut Küçükkaya oldu.

Cumhuriyet Vakfı'nda yer alan isimler:

Vakıf Başkanı Alev Coşkun

Başkan Vekili Ali Sirmen

Genel Sekreter Işık Kansu

Sayman İrfan Hüseyin Yıldız

ALEV COŞKUN KİMDİR?

Alev Coşkun 16.Mart.1936 (nüfus kağıdında doğum tarihi 1.Aralık.1935’tir.) yılında Ödemiş’in eski mahallesi, Emmioğlu mahallesi, Emmioğlu sokak’ta doğdu. Bu sokakta doğduğu ev halen İnönü ilkokulunun tam karşısındadır.

Ailesi köklü bir aile olan, Ekmekçi Hacı Abdullah sülalesi ile Kenanlar sülalesine dayanır. Babası Emin Adnan Coşkun, Milli Mücadelede Yunan askeri güçlerinin Ödemiş’i işgal etmeleri nedeniyle ancak ilkokulu okuyabilmiştir. Terzilik öğrenmiş ve Ödemiş’te Terzi Emin adıyla tanınmış daha sonra, tütün tarımı ve ticareti ile uğraşmıştır. Babası Atatürkçü ve gerçek bir Kuvayı Milliyeciydi. Annesi Emine Sacide (Nacide) Balkan Savaşı sırasında Rumeli’den (Pirlepe) göç eden Ali Çavuş’un kızıdır. Coşkun, annesini iki yaşında iken kaybetti, kendisini babaannesi Zehra hanım büyüttü. Alev Coşkun öğrenimine, Ödemiş’te Cumhuriyet ilkokulunda başladı ve İnönü İlkokulunda bitirdi. 1948 yılında Ödemiş ortaokuluna başladı. İkinci sınıfta, Buca Ortaokuluna yatılı olarak geçiş yaptı. Buca ortaokulundaki eğitiminden sonra İzmir Atatürk Lisesi’ne yatılı olarak kaydı yapıldı. Liseyi 4 yıl okuyan Alev Coşkun 1955 yılında Atatürk Lisesinden diplomasını aldı.

Alev Coşkun İzmir Atatürk Lisesi yıllarında sosyal yönden çok hareketliydi. Bütün öğrencilerin katıldığı seçimle yapılan İzmir Atatürk Lisesi Öğrenci Başkanlığını, Lise III. de iken kazandı ve Lise IV. de sürdürdü. Ayrıca o yıllarda İzmir’de kurulan Liseler Arası Kültür Faaliyetleri Başkanlığına da yine bütün liselerden seçilen öğrenci Başkanlarının oyu ile seçildi. O sırada İzmir’deki en önemli liseler, Atatürk Lisesi, İnönü Lisesi, Kız Lisesi, Karşıyaka Lisesi, Amerikan Kolejiydi. O yıllarda (1950-1955) İzmir’de henüz Üniversite yoktu, sadece İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi vardı.

Tüm liselerin katılımıyla yapılan kültür ve şiir günlerinde genç Alev Coşkun ön safta yer alıyordu.Alev Coşkun İzmir Atatürk Lisesini 1955 yılında bitirince, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdı, ve 1960 yılında bu fakülteyi bitirerek diplomasını aldı. Alev Coşkun’u fakülte yıllarında özellikle 1957 seçimlerinden sonra çok aktif olarak öğrenci hareketlerinin içinde görüyoruz. 1957 seçimlerinde Ödemiş ve İzmir’de yerel seçim çalışmalarına katıldı. 1958 yılında, Fakültede okurken CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Bürosunda çalışmaya başladı. Aynı yılın sonunda CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanlığına seçildi. 1960 öncesi öğrenci hareketleri içinde özellikle, 28.Nisan olaylarında aktif olarak yer aldı.

D.P.’nin son yıllarında TBMM’de kurulan Tahkikat Komisyonu tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılınca, İstanbul’dan gizlice ayrılarak doğrudan Ödemiş’e geldi. Bu dönemde yakalanmamak için Ödemiş’te Bozdağ ve Beydağ’larda dağ köylerinde gizlendi. Doğaldır ki, dağ köylerinde onu bulabilmek söz konusu olamazdı. 27.Mayıs.1960 Devriminden sonra tekrar İstanbul’a döndü ve CHP İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevini sürdürdü.

1992 yılı Nisan ayında, İlhan Selçuk’un daveti üzerine Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Cumhuriyet Yayıncılık A.Ş.’nin Yönetim Kuruluna seçildi. Çok kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, gazetenin Başyazarı İlhan Selçuk’la çok yakın olarak çalıştı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 2006 yılına kadar kesintisiz 14 yıl sürdü. Aynı tarihte Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfının Başkan Vekilliğine getirildi. Bu görevi halen devam etmektedir.