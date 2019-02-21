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Alev alev yanan vidanjör bomba gibi patladı

Adıyaman Belediyesine ait vidanjör çalışırken alev alev yandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
Alev alev yanan vidanjör bomba gibi patladı

Adıyaman Belediyesine ait vidanjör çalışırken alev alev yandı. Yanan vidanjör bomba gibi patladı.


Yangın, Sümerevler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri alt yapı ile ilgili soruna müdahale ederken, vidanjör yanmaya başladı. Vidanjörün motor kısmında başlayan yangın bir anda büyüdü.


Alevlerin yükseldiği vidanjörde patlama meydana geldi. Cayır cayır yanan vidanjöre itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Vidanjörde maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:44
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