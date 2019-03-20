Alev alev yanan konteynerde mahsur kalan minik çocuğu itfaiye kurtardı KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şantiye içerisinde alev alev yanan konteynerde dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şantiye içerisinde alev alev yanan konteynerde dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.



Olay Gebze Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Caddesi üzerindeki şantiye içerisinde bulunan konteyner bir anda yanmaya başladı. Alevleri görenler çevredekiler konteynerin içerisinde bulunanları tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan konteyner içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve dumandan etkilendiği tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamamen söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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