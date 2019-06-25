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Alev alan otomobilin içerisinde kilitli kalan engelli ağır yaralandı

Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı.

25 Haziran 2019 Salı 13:50
Alev alan otomobilin içerisinde kilitli kalan engelli ağır yaralandı

Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilden çıkarılan Eker’in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi engelli otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarıyla hastaneye gelen bedensel engelli Mustafa Eker (24), otoparkta06 DL 5934 plakalı otomobilin içerisinde kaldı. Yakınları ise hastaneye girdi. Bu sırada otomobil bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.


Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri, yangına müdahale etti. Bir güvenlik görevlisi yanan otomobilin kapısını açmaya çalışınca elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Çok sürmeden söndürülen ve kapıları kilitli olan otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan Mustafa Eker, Yüreğir Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Eker’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, Eker’in yakınlarının hastaneye girdiği sırada otomobilin arka koltuğuna ayağından bağlı olduğu iddia edildi.


Olayın görgü tanıklarından Emrah Arıcan, hastane kantininde oturdukları sırada otomobilin bir anda alev aldığını gördüklerini ve çevredekilerin panikle çığlık attığını belirterek, “Hastanedeki güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Otomobilin camları kırılarak yangın söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek engelli şahsı otomobilden çıkardılar. Şahıs otomobilden çıktığında engelli olduğu için fazla hareket edemiyordu ama kıyafetleri yanmıştı” dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:50
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