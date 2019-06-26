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Alev alan otomobildeki engellinin kurtarılma anı kamerada

Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker (24), Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
Alev alan otomobildeki engellinin kurtarılma anı kamerada

Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker (24), Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı. Alev alan otomobilin söndürülmesi ve Eker’in kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen olayda, bedensel engelli Mustafa Eker, yakınlarının hastaneye girmesiyle 06 DL 5943 plakalı otomobilin içerisinde kaldı. Kapıları kilitli olan otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.


Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde ayağından arka koltuğa bağlı olduğu öne sürülen Eker, güvenlik görevlilerinin ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından yanan otomobilden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Eker, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalan Eker’in hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
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