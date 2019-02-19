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Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

19 Şubat 2019 Salı 14:23
Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.


Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla iş yerine gelen N.Ş. isimli vatandaşın otomobili, park ettikten kısa bir sonra alev aldı. Otomobilinin yandığını gören sürücü olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini çağırdı. Otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:23
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