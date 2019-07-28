Alev alan otlar yürekleri ağza getirdi Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan otlar yakınında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan otlar yakınında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş arazide yükselen otlar, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede yayılan alevler, mahalleliyi sokağa döktü. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen alevler mahallelinin yüreğine su serpti.

Boş arazilerde bulunan otların aralıklarla yandığını ifade eden vatandaşlar, belediye tarafından otların kesilmesini talep etti.

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