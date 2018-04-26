ALES'e girecekler dikkat! Belgeler erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mayıs 2018'de uygulanacak 2018-ALES İlkbahar Dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



ADAYLAR 10'DANS ONRA SINAVA ALINMAYACAK



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinecekler.

2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.