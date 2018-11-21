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ALES/3 sonbahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım’da yapılan ALES sınavında öğrenciler ter döktü. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na giren adaylar ALES/3 sonbahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonbahar dönemi sınav sonuçları ve ALES hakkında merak edilenler…

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
ALES/3 sonbahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım’da yapılan ALES sınavında öğrenciler ter döktü. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na giren adaylar ALES/3 sonbahar dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonbahar dönemi sınav sonuçları ve ALES hakkında merak edilenler…

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES/3 sonbahar dönemi sınavı 18 Kasım’da yapıldı. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ALES sonbahar dönemi sınava girenler ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları erişime açıldı. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da cevap buldu; ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES puanı nasıl hesaplanacak?

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES/3 sonbahar dönemi sınav sorularından bazıları

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
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