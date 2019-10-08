ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır?

ALES geç başvuru nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. ALES geç başvuru işlemlerine dair detaylar adaylar tarafından araştırılırken en çok ALES başvuru ücreti ne kadar ve nasıl ödenir? soruları merak konusu oldu. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

ALES geç başvuru nasıl yapılır?

17-25 Eylül tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar için 8 Ekim'de yani bugün geç başvuru alınacak. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

ALES /3 başvuru ücreti ne ne kadar?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL'dir.

ALES başvuru ücreti nasıl ödenir?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

2019 ALES /3 son başvuru günü ne zaman?

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019