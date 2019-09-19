ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamalara göre ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunu da yayımladı. ALES sınavına başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyorlar. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı

ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurusunu adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES'te kaç soru soruluyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada(2,5 saat) cevaplamaları gerekmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

2019 ALES konu dağılımı

Ales Matematik Konuları

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

Ales Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme