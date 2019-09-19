ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamalara göre ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunu da yayımladı. ALES sınavına başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyorlar. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı19 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamalara göre ÖSYM, ALES başvuru kılavuzunu da yayımladı. ALES sınavına başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyorlar. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı
ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurusunu adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES'te kaç soru soruluyor?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada(2,5 saat) cevaplamaları gerekmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
2019 ALES konu dağılımı
Ales Matematik Konuları
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
Ales Geometri
1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörtgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler
Sayısal Mantık
1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri
Türkçe
1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları
Mantıksal Akıl Yürütme
1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme