Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES başvuru süreci başladı.ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. ALES sınavına başvurmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyorlar. ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman? İşte ALES/3 başvuru tarihleri

ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.

ALES nasıl yapılıyor?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.