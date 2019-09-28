ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES 2019 takvimi

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçen hafta sonu gerçekleşen sınav sonrası soru ve cevaplar yayımlanmıştı. Sınava giren adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı zamanı bekleniyor. Peki, ALES sınav sonuçları nasıl görüntülenir? ALES/2 sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ALES/2 sonuçları açıklandı mı?

ALES/2 sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin detaylarına eklenecektir.

ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

ALES 2 SORU VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES'e nasıl başvuru yapılır?

ALES, Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan ALES başvuru dönemi başladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru dönemi ne zaman sona erecek? İşte sınav hakkında tüm detaylar…

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri

bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.