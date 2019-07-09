ALES/2 başvuruları ne zaman sona eriyor? ALES 2019 başvuru son tarih ne zaman

ALES/2 başvuru kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Lisansüstü eğitime girişte kullanılan ALES için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES'e başvuru yapacak adaylar detayları araştırıyor. ALES başvuruları ne zaman sona erecek? ALES'e başvurmak için son tarih ne zaman?

ALES başvuruları ne zaman sona erecek?

ALES başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

ALES/2 2019 ne zaman?

2019 ALES/2, 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

ALES başvuru ücretinin yatırılması

ALES/2 sınav ücreti 120,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATMve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)