ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre ALES/2 başvuruları yakında başlayacak. ALES başvurusu nasıl yapılır? 2019 ALES ne zaman? İşte ALES başvuru tarihleri ve ayrıntılar...19 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
ALES başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre ALES/2 başvuruları yakında başlayacak. ALES başvurusu nasıl yapılır? 2019 ALES ne zaman? İşte ALES başvuru tarihleri ve ayrıntılar...
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES başvuruları ne zaman?
ALES başvuruları 9 Temmuz 2019 itibariyle başlayacak. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. ALES başvuruları ÖSYM AİS aracılığı ile yapılacak.
ALES/2 ne zaman?
17 Temmuz tarihinde sona erecek olan ALES/2 başvurularının ardından 22 Eylül 2019'da ALES/2 sınavı gerçekleşecek. Sonuçların ise 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
ALES/2 başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.