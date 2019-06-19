ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre ALES/2 başvuruları yakında başlayacak. ALES başvurusu nasıl yapılır? 2019 ALES ne zaman? İşte ALES başvuru tarihleri ve ayrıntılar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre ALES/2 başvuruları yakında başlayacak. ALES başvurusu nasıl yapılır? 2019 ALES ne zaman? İşte ALES başvuru tarihleri ve ayrıntılar...

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES başvuruları ne zaman?

ALES başvuruları 9 Temmuz 2019 itibariyle başlayacak. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. ALES başvuruları ÖSYM AİS aracılığı ile yapılacak.

ALES/2 ne zaman?

17 Temmuz tarihinde sona erecek olan ALES/2 başvurularının ardından 22 Eylül 2019'da ALES/2 sınavı gerçekleşecek. Sonuçların ise 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

ALES/2  başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.


b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

 

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