ALES/2 2019 sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır? ALES sınav yerleri ve kodları

ALES/2 başvuru kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Lisansüstü eğitime girişte kullanılan ALES için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES'e başvuru yapacak adaylar detayları araştırıyor. ALES 'e farklı bölgelerden girmek isteyen adaylar ikamet ettikleri bölgeye yakın bir yerde sınava girebilir mi? ALES sınav yeri tercih işlemi nasıl yapılır? İşte ALES sınav yerleri ve kodları

ALES/2 2019 ne zaman?

2019 ALES/2, 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

ALES sınav yeri tercih işlemi nasıl yapılır?

Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2019-ALES ilgili dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2019-ALES ilgili dönemin son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.

Lefkoşa sınav merkezini sadece, en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünde yapacakları başvuruda Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.

ALES 2019 sınav yerleri ve kodları

**** İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

**** İstanbul-2(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)

**** İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

**** İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

**** İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

** İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)

*** İzmir-Kuzey(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

***** Lefkoşa’da sadece ALES/1 Sınavı yapılacaktır.