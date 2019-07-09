ALES/2 2019 başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır?

ALES/2 başvuru kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Lisansüstü eğitime girişte kullanılan ALES için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES'e başvuru yapacak adaylar detayları araştırıyor. ALES başvurularında yatırılması gereken başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır?

09 Temmuz 2019 Salı 21:46
ALES/2 2019 başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır?

ALES/2 başvuru kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Lisansüstü eğitime girişte kullanılan ALES için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES'e başvuru yapacak adaylar detayları araştırıyor. ALES başvurularında yatırılması gereken başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır?

ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti nasıl yatırılır?

ALES KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 sınav ücreti 120,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATMve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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