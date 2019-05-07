Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/1) ÖSYM tarafından 5 Mayıs 2019 Pazar günü uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi. Sınavın ardından sonuçlara dair öngörüde bulunmaya çalışan adaylar, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında ALES soru-cevaplarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ALES puanı nerelerde kullanılıyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

5 yıl geçerli

ALES’te alınan puanlar,, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.