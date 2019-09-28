22 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES/2 sınavının ardından, cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Soru ve cevap anahtarını görüntüleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

ALES sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES sınavının değerlendirilmesi nasıl olacak?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.