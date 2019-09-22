ALES sınavı tamamlandı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 141 bin 828 adayın başvurduğu 2019-ALES/2 sınavı yapıldı.22 Eylül 2019 Pazar 14:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) yapıldı.
81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.
Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.