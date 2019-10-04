ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin tarafından açıklandı!
ALES sınavı sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçları öğrenebilecek.04 Ekim 2019 Cuma 09:26
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara ulaşılabilecek
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.