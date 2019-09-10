ALES hangi tarihte saat kaçta? ALES sınav giriş yerleri | ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar sınava kısa bir süre kala hız kazandı. Akademik kariyer isteyenlerin katıldığı ALES yılda 3 kez gerçekleştiriliyor. Peki, ALES ne zaman saat kaçta? ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar...

ALES sınavı ne zaman?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.