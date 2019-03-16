ALES geç başvurusu ne zaman? | ALES geç başvuru tarihi

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları 13 Mart tarihinde bitti. Söz konusu sınav için geç başvuru tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES geç başvurusu ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavına başvurular, 5-13 Mart'ta alındı. Sınav için geç başvuru günü ise 28 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES süresi ne kadar?

Sınav, 5 Mayıs'ta 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.