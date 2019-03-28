ALES geç başvuruları için "son gün" hatırlatması
Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek28 Mart 2019 Perşembe 09:09
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
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