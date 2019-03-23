ALES'e girmek için bekleyen binlerce vatandaş başvurularını yaptı. Sınav için gün sayan fakat başvuru yapamayanlar için ise ALES geç başvuru tarihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte konuya dair detaylar...

ALES başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi,

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar;başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.)

Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES'e girecek adaylar için ÖSYM'nin sitesinde geç başvuru tarihi 28 Mart 2019 olarak açıklandı. Söz konusu sınav için geç başvurular 28 Mart Perşembe günü 29:59'a kadar devam edecek.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek olan Yükseklisans adaylarının ALES başvuru ücreti bu yıl 180 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nininternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ilebaşvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bankagörevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinikontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmedeninternet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.