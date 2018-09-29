0553 313 94 23

ALES sınavı puan hesaplama ALES çıkmış sınav soruları

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM’nin ALES sınav takvimine göre, ALES 2 sonbahar dönem sınavı 30 Eylül Pazar günü yapılacak. ALES sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından daha önce yapılan ALES çıkmış sınav sorularını merak ediyor. Peki ALES çıkmış sınav soruları ve ALES sınavı puan hesaplama nasıl olacak?

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
ALES sınavı puan hesaplama ALES çıkmış sınav soruları

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM’nin ALES sınav takvimine göre, ALES 2 sonbahar dönem sınavı 30 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki ALES sınavı puan hesaplamaları nasıl olacak?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES-2 sınavı puan hesaplama nasıl olacak? Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

 

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (ÖSYM)

ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
  1. ales puan hesaplama 50 soru
  2. ales yeni sistem puan hesaplama 2018
  3. ales puan hesaplama 2018
  4. ales puan hesaplama eski sistem
  5. ales puan hesaplama 2017 yeni sistem
  6. ales puan katsayıları
  7. ales yeni sistem puan katsayıları
  8. yds puan hesaplama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret
    1. Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik..
    2. Her geçen dakika artıyor! 7.5..
    3. Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman..
    4. Sadece 83 tane kaldı!
    5. ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç..
    6. Kadın cinayetlerini neden önleyemiyoruz?
    7. İstanbul Valiliği'nden kuvvetli..
    8. Erdoğan'ın Almanca konuşması büyük..
    9. Hacettepe’deki o papaz kovuldu
    10. ALES/2 sınav sonuçları ne zaman ve..
    11. Dünya kaç yaşındadır?
    12. Cep telefonları kullananlara müjde!..
    13. ALES çıkmış sınav soruları ve ALES..
    14. İşte AK Parti'nin yerel seçimler için..
    15. Beklenen rapor açıklandı: Almanya'yı..
    16. Bakan duyurdu: Sosyal kooperatifçilik..
    17. Emeklilere ekstra zam geliyor! Bin..
    18. Köksal: Galatasaray taraftarı..
    19. Ankara fuhuşun başkenti olmasın!
    20. NATO'daki skandal, ders kitabına..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?