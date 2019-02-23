ALES başvuruları ne zaman başlıyor? | 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM 2019 sınav takvimi içerisinde yer alan ALES başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. ALES'te yeni sınavın başvurularının başlamasına az bir zaman kaldı. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınavı ne zaman?

ALES başvuruları ne zaman başlıyor?

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs’ta açıklanacak. Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart’ta son bulacak. ALES’e başvurular ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES puanı nerelerde geçerli?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.