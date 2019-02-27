ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri

2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üniversite mezunu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Akademik kariyerlerinde yükselmek isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ALES sınav ve başvuru tarihleri...

ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES'te kaç soru var?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.