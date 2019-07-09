ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 13:25
ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 başvuruları 17 Temmuz'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin"https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Günün Özeti

  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2)
  3. ÖSYM Başvuru Merkezleri

Günün Özeti

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