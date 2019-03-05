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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları başladı.

05 Mart 2019 Salı 16:07
ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavına başvurular, 5-13 Mart'ta alınacak.

Sınav, 5 Mayıs'ta 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak.

Sınav için geç başvuru günü 28 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:07
  1. 2019-ALES/1
  2. akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı
  3. ÖSYM

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