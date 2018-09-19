ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES, 18 Kasım 2018'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar elektronik ortamda yapılacak.