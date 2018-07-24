ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvurular başladı. Başvurular bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

24 Temmuz 2018 Salı 11:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

  1. ALES
  2. ALES başvuru tarihi
  3. ALES başvuru tarihi ne zaman
  4. ALES başvuru tarihi açıklandı mı?
  5. ALES sonuçları
  6. ALES Puan Hesaplama
  7. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
  8. Lisansüstü Öğrenim
  9. Yüksek Lisans
  10. doktora
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