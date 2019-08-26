ALES 2 sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından senede üç kez gerçekleştirilen ALES'in 2.cisi için geri sayım başladı. ALES 2 için başvurular 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Şimdi gözler ALES2 sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki ALES 2 sonbahar sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2 sonbahar sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2 sınavı ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre 22 Eylül 2019’da yapılacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES 2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2019 ALES/2 sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde yayınlanması bekleniyor.