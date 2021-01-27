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Korona Virüs Alerjisi olanlar korona aşısı olabilir mi? Alerjisi olan aşı yaptırabilir mi?
Korona Virüs

Alerjisi olanlar korona aşısı olabilir mi? Alerjisi olan aşı yaptırabilir mi?

Aşı çalışmaları son hızda devam ederken alerjisi bulunan vatandaşların korona aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca olup, olmadığı merak konusu. Peki alerjisi bulunanlar aşı yaptırabilir mi? Alerjisi olan kişilerin koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca bulunuyor mu? Bilim Kurulu Üyesi uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:46:00 -
Alerjisi olanlar korona aşısı olabilir mi? Alerjisi olan aşı yaptırabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşı oyaptıracak olan vatandaşların MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını olabileceklerini söyleyen Turan, "Bu şekilde randevu günü, saati ve yerini belirleyebilecekler. Bu noktada kamu, özel hastaneler, özellikle Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) büyük görev üstelenecek." ifadelerini kullandı.

Alerjisi olanlar dikkat etmeli

Aşı uygulamasında alerjinin önemli bir konu olduğu söyleyen Prof. Dr. Turan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aile hekimlerinin gözetiminde vatandaşlarımız aşılanabilecek. Randevusunu alan vatandaşımız, bu saate yakın bir zamanda ASM'de olacak. Alanda çok büyük kalabalık oluşturmamak için randevu saatine mutlaka uygun zamanda gidilmeli. Saatinde gelen vatandaşımız, hekimiyle görüşecek ve hekim arkadaşımız kişinin bir alerjisi olup olmadığını sorgulayacak. Özellikle alerji önemli bir konu. Tanı konmuş bir alerjinin varlığı halinde, bu kişilerin hastane ortamında aşılanması önerisinde bulunulacak. Alerji öyküsü olup da alerjisi hafif şekilde tanımlananlar ise aşı sonrası aile hekiminin gözetiminde 30 dakika bekleyecek. Alerji hikayesi yoksa kişilerin aşıları Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimlerinin gözetiminde yapılacak ve 15 dakikalık bir istirahatten sonra evlerine gidebilecekler."

Kovid geçirenler virüs olacak mı?

Daha önceden Kovid-19 geçirmiş vatandaşların aşılanması ile ilgili de bilgi veren Turan, "Son altı ay içinde Kovid testi pozitif çıkan ve hastalık geçirmiş olanların, antikor düzeyleri oluşmaya başlar. Bu bazılarında düşük, bazılarında büyük değerlerde olabilir. Sadece antikor oluşması değil, vücudun hafıza hücrelerinin de bu hastalığa karşı bir takım koruyuculuk yeteneği olduğu için bu kişilerin altı ay içinde aşılanmasına gerek yoktur. Altı aylık süre dolduktan sonra aşılanabilirler." dedi.

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