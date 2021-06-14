Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde, Sinovac aşısı ile birlikte Biontech aşısı uygulanıyor. Biontech aşısı için randevu alacak olan vatandaşlar Biontech aşısını alerjik olan kişilerin yaptırıp yaptıramayacağını merak ediyor. Peki, Alerjisi olanlar BionTech aşısı olabilir mi?

Alerjisi olanlar BionTech aşısı olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı’nın, corona virüsü salgını ile mücadelede Alman Biontech aşısını da devreye almasıyla birlikte aşı tercihi hakkı getirildi. Vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden Biontech ya da Sinovac aşısını tercih edebiliyor ancak vatandaşlar aşı öncesinde hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiği konusunda kararsızlık yaşayabiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, Kovid-19 aşılarının insanları yoğun bakıma düşürmeme konusunda yüzde 100 etkili olduğunu belirterek, “Yazın biraz daha rehavet ve rahatlık olacak. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak, pandeminin aktivasyonlarını yine görebileceğiz. Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım” dedi.

Alerjik bünyesi olanlar da Covid-19 aşısı yaptırabilir. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjileri olup olmadığını yine doktorlarına danışmalarında yarar var.