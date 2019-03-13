SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "Artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı." dedi.

Karaaslan, Asarcık ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Asarcık Belediye Başkan adayı Şerif Kılağuz ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra belediyeye ait kafeteryada kadınlarla bir araya gelen Karaaslan, 31 Mart'ta ortaya güzel bir tablo çıkmasını temenni etti.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ı heyecanla beklediklerini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizler nasıl heyecanla bekliyorsak, birileri de bekliyor. Birileri o tabloda ne olacak, artı mı olacak, eksi mi olacak şeklinde bekleme moduna geçmiş durumda. Çok fazla siyasetle ilgilenmenize gerek yok. Bu topraklarda yaşayan vatan evlatları olarak son bir haftada yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Mikrofonların açık unutulduğu anlarda gerçekleşen konuşmaları duyuyorsunuz. Şimdi size soruyorum: Bu ülke sınırları içinde Kürdistan diye bir yer mi var? Diğer taraftan CHP Bartın Milletvekili, 'PKK'lı bile olsalar fark etmez' diyecek kadar artık aleni şekilde terör odakları ile kurdukları ilişkileri ilan etti. Ben diyorum ki malumun ilanı, başka hiçbir şey değil. Gizli kapaklı yürütülen ilişkiler ağızlardan kaçmaya başladı. Söylemlere yansımaya başladı."

- "Bazıları umut ediyor ki soğandan, patlıcandan bahsedersek millet oyunu değiştirir"

Karaaslan, Türkiye'nin AK Parti ve MHP'nin kurduğu güçlü ittifaka ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çünkü görüyorsunuz. Terörden beslendiğini hiçbir şekilde inkar etmeyen siyasi zaten orada. 'Bizim onlarla hiçbir ilişkimiz ve diyaloğumuz yok' diyorlar ama belediye meclis üyelerinde hepimiz ne olduğunu iyi biliyoruz. Bu tabloda Asarcık, Samsun, Antalya, Isparta, Konya, Diyarbakır, Kars, Erzurum, İstanbul, Ankara ne kadar gücüne güç katarsa, ne kadar güçlü bir siyasi sonuç ortaya çıkarsa biz o zaman hem içimizdeki hem de dışımızdakilere dönüp, 'Tekrar aynı düşünceyle devam ediyoruz' mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. Çünkü son kararı verecek olan millet. Millet, bir yandan bu kadar fedakarlık yapılırken, bir yandan bu kadar çalışma azmi ortaya konulurken, bir yandan ülke gelişsin diye tüm kadrolarıyla uğraşan, bir yandan da bütün tehditlerle sahada mücadele eden bizi görüyor. Bazıları umut ediyor ki soğandan, patlıcandan, patatesten bahsedersek bu millet oyunu değiştirir. Bu iş o kadar basit mi? Zamanında AK Parti'ye karşı milletin güçlü teveccühünü de kömür ve makarna üzerinden anlamaya çalışmadı mı bunlar. Ne zaman değişecek bu zihniyet, ne zaman değişecek bu kafa. Bu kafa değişmedikçe hiçbir şekilde onların bakış acısı da değişmeyecek."

Karaaslan, daha sonra Ladik ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



