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Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye Avrupa desteği

Geçtiğimiz ay, Avrupa Birliği'nin Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın ekonomik vesilesi, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin Avrupa perspektifine destek verdi. "Avrupa'nın Geleceği" Konuşmasında konuşan Çipras, Türkiye'nin Avrupa perspektifinin güçlendiğini söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:31
Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye Avrupa desteği

Avrupa’nın gelecekte daha iyi durumda olması için yapılması gerekenleri sıralayan Çipras, "Türkiye’nin Avrupa perspektifini güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu büyük ülkenin tekrar demokratik bir ülke olmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Doğu Akdeniz’in istikrarsız bölgesinde"Yunanistan ve Kıbrıs’ın, Avrupa istikrarının ışığı olduğunu söyleyen Çipras, "Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmayı başardık. Bu da Ege Denizi’nde barışın güvencede olması anlamına geliyor. Mülteci konularında da işbirliğine dayalı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kıbrıs sorununa yönelik adil ve sürdürülebilir çözüm bulma konusunda görüşmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki sorunun sadece aşırı sağ ve popülist partilerle ilgili olmadığına dikkat çeken Çipras, demokratik partiler içinde de daha fazla yabancı düşmanlığı ve şovenizm olduğunu belirterek, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı geleneksel muhafazakâr partilerde egemen siyasi söylem olmaya başladı" diye konuştu.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:31
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