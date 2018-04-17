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Aleksis Çipras'tan Türkiye mesajı! Korkmuyoruz

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda "Bizim şu anda turizmimizi nasıl geliştirebileceğimizi, Ege'de ticaretin daha da güçlenmesi gibi konuları konuşmamız gerekiyor." dedi.

17 Nisan 2018 Salı 15:58
Aleksis Çipras'tan Türkiye mesajı! Korkmuyoruz

Çipras, deniz suyu artıma tesisi açılışı için geldiği Kaş açıklarındaki  Meis adasında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkiler ve ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

İş birliği içinde ve birlikte barış içinde yaşamayı hedeflediklerini dile getiren Çipras, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Ancak, kimseden de korkmuyoruz." ifadelerini kullandı. 

BİNALİ YILDIRIM'IN TELEFONU

Çipras, Başbakan Binali Yıldırım'ın düşen jette hayatını kaybeden Yunan pilot için taziyelerini ilettiğini hatırlatarak, "Bu iyi bir jestti ve bu tür hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim şu anda turizmimizi nasıl geliştirebileceğimizi, Ege'de ticaretin daha da güçlenmesi gibi konuları konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Yunanistan'ın gücünün yerinde olduğunu ve kilit bir role sahip olduğunu savunan Çipras, tahrik ve agresifliğin kudret alameti olmadığını kaydetti. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:58
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