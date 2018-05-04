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Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha kötü olmuştu!

Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirten Çipras, anlaşma sayesinde daha kötü durumların önüne geçildiğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:54
Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha kötü olmuştu!

Sığınmacı krizinde hatalar yaptıklarını belirten Yunanistan Başbakanı Çipras, Midilli Adası sakinleri ve bölgedeki sığınmacıların zor şartlarda hayatlarına devam ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMASI KURTARDI

Sığınmacı sorununun düzeltilmesi için bir dizi önlem alacaklarını belirten Çipras, iltica başvurularının hızlandırılmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı öncesi Yunan adalarına günde ortalama 5 bin sığınmacının geçtiğini hatırlatan Çipras, "Bu anlaşma olmasaydı işler üç kat daha kötü olurdu." diye konuştu.

KOMŞULARI SIRT ÇEVİRDİ

Çipras, kuzey komşularının, sınırlarını kapatarak Yunanistan'ın bir "sığınmacı deposuna" dönmesine neden olacağını öne sürerek, "Diğerleri tel örgü çekerken, Midilli ve diğer adalardaki sakinlerin insani tavrı sayesinde sadece Yunanların onuru değil tüm Avrupa'nın onuru kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Midilli'de yaklaşık iki hafta önce oturma eylemi yapan sığınmacılara aşırı sağ gruplar tarafından yapılan saldırıya değinen Çipras, bu tür olayların asla hoş görülmeyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:54
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