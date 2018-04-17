Aleksey Pushkov: Trump Rusya'ya saldırmayı düşünmüş olamaz

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Puşkov, "ABD'nin Suriye'de Rus askerlerini vurmayı ciddi ciddi ele almadığından eminim. Bunun ne anlam ifade ettiği açık. Sızıntının amacı, Trump'ın kararlılığını göstermek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN RUSYA VE İRAN'I VURMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi 'Trump, Pentagon'un Suriye'deki itidalli tavrına boyun eğdi' başlıklı bir habere yer vermişti. Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarında Suriye'de Rusya ve İran'ı hedef alan çok daha vurucu saldırı seçeneğini değerlendirmeye alan Trump'ı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in vazgeçirdiği öne sürülmüştü.