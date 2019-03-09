0553 313 94 23

"Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de konser verdi

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sahne aldı- Koronun baş sanatçısı Vadim Ananyev:- "Türk seyircisini de çok seviyoruz, çok pozitifler. Türkiye'ye sadece tatil için gelmeyi değil, konser vermek için gelmeyi de çok seviyoruz"

09 Mart 2019 Cumartesi 19:25
"Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu" Büyükçekmece'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sahne aldı.

İBB Başkanı, aynı zamanda AK Parti Büyükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Mevlüt Uysal, konsere gelen herkese teşekkür ederek, koronun dünyanın en önemli topluluklarından birisi olduğunu söyledi.

Uysal, 2019 Rusya ve Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde, İBB'nin davetlisi olarak topluluğu İstanbul'da ağırladıklarına işaret ederek, "Her İstanbul'a geldikleri zaman biletler günler öncesinden bitiyor. Bu sefer de öyle olacağını düşünerek İstanbul'da hem Avrupa hem de Asya kıtasında 4 konser düzenledik. Bu konserlerden ikisini ücretsiz olarak halkımıza açık." dedi.

Konsere gelen bazı dinleyicilerin yoğunluktan dışarıda kaldığını söyleyen Uysal, ayrıca bu konserlerin iki ülke arasında kültürel dostluğun başlangıcı olması temennisinde bulundu.


- "Türk seyircisini çok seviyoruz"

Koronun baş sanatçısı Vadim Ananyev, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 90. yıl dönümümüzü kutladık. Kurucumuz Aleksandr Vasilyeviç Aleksandrov koromuz için çok büyük hedefler ortaya koymuştu. Onun sayesinde topluluğumuz içerisinde yerel enstrümanlardan tutun da modern çalgılara kadar birçok müzikal alet yer alıyor. Bale grubumuz, koromuz var. Bunun için her nereye gidersek gidelim, ülkemizi en yüksek seviyede temsil edebileceğimize inanıyorum. Dünyanın her ülkesinde, Türkiye olsun, Fransa olsun bizi çok sıcak karşılıyorlar. Konser programlarımız da çok renklidir."

Ananyev, Türkiye'yi çok sevdiklerine vurgu yaparak, "Senelerdir buraya geliyoruz. Düşündüm son birkaç yıldır hep mart ayında gelmişiz. İlkbaharda gelmek ayrı bir güzellik. Bizim duygularımız da bahar gibi heyecanlı her zaman. Ayrıca Türk seyircisini de çok seviyoruz, çok pozitifler. Türkiye'ye sadece tatil için gelmeyi değil, konser vermek için gelmeyi de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde, dinleyiciler öğlen saatlerinde gelerek salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Marşı, Rus Ordu ve Milli Marşı ile başlayan konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Aralarında "Svyaşennaya voyna", "Smuglyanka" ve "Dorogoy dlinnoyu" eserlerinin bulunduğu toplam 20 eser seslendiren toplulukta, Vyaçeslav Çernogorov, Aleksandr Kruze, Maksim Maklakov, Rusya'nın Onurlu Sanatçısı Pavel Maksimov ve Aleksandr Çekardin, Aleksey Skaçkov, Roman Valutov, Nataliya Moskvina ve Vadim Ananyev solist olarak sahne aldı.

Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan topluluk, "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdiği sırada salonda duygusal anlar yaşandı. "Sevdan Olmasa" şarkısında da dinleyiciler koroya alkışlarla eşlik etti.

Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip, 10 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 11 Mart'ta ise Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:25
  1. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu
  2. Büyükçekmece
  3. İbb
  4. Kızılordu Korosu
  5. konser
  6. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri
    1. Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri
    2. "Gümrük Birliği Anlaşması'nın..
    3. Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı:..
    4. DSP'li Yılmaz "CHP'liler bize..
    5. Datça’da pazarcı esnafı örgütlenme..
    6. Bayern Münih, averajla liderlik..
    7. "Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya..
    8. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır
    9. Erol Ceylan: "Artık Amerika’da..
    10. Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki..
    11. Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız..
    12. "Bu seçimler bir memleket meselesi"
    13. Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO..
    14. Erdoğan: "Türkiye istiklali ve..
    15. "Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"
    16. Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava..
    17. Türkiye'nin ilk kış yarışı "Sarıkamış..
    18. Erdoğan: "Mesele S-400 değil,..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400..
    20. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı..
    21. Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve..
    22. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    23. Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    25. Basketbol: Toplu sonuç
    26. Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz..
    27. Ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
    28. Kadıköy'de silahla yaralama
    29. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    30. Voleybol: Toplu sonuç
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı