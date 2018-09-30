Aleksandr Vucic: Putin'i her şeyden haberdar edeceğim

Rus medyasına konuşan Vucic, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"PUTİN'İN HER ŞEYDEN HABERDAR EDECEĞİM"

"İki gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağım, Sırbistan için tüm önemli konular hakkında konuşacağız. Elbette Kosova ve Metohiya'daki durum öncelikli olacak. Başkan Putin'i her şeyden haberdar edeceğiz ve tüm uluslararası forumlarda desteğini isteyecek, tavsiyesini dinleyeceğiz".

Sırp medyasına göre, Vucic ile Putin arasındaki görüşme 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KOSOVA ÖZEL KUVVETLERİ BAZI NOKTALARI ELE GEÇİRMİŞTİ

Kosova'nın ROSU özel kuvvetler birliği üyeleri, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmiş ve Gazivoda gölünün yakınındaki bir ekoloji ve spor merkezine girmişti.

Bu gelişmeden sonra, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emri vermişti.