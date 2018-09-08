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Aleksandar Vuçiç'den kritik Kosova ziyareti

Ziyareti ilk başta Kosova hükümeti tarafından reddedilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova'ya geldi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:46
Aleksandar Vuçiç'den kritik Kosova ziyareti

Türkiye Saati ile 15: 30'da Kosova'nın kuzey bölgesine gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosovalı siyasilerin izin vermediği Gazivode'dan temaslarına başladı.

Ziyaretinin en kritik noktası olan hidroelektrik santralinin bulunduğu Gazivode'daki soydaşlarıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in daha donra Zubin Potok Belediyesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kosova polisinin güvenliğinde Kosova'nın kuzey bölgesindeki Mitorviça'da temaslarda bulunan Vuçiç'in ziyareti, Kosova'da tepiyle karşılanmıştı.

Geceyi Zveçan'da geçirecek olan Vuçiç, iki günlük Kosova ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak. Vuçiç ayrıca, yarın kuzey Mitroviça'da yaşayan Sırplara seslenecek.

Vuçiç'in Kosova ziyareti ilk başta Kosova hükümeti tarafından reddedilse de AB'nin baskıları sonucu ziyaretine müsaade edildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:46
  1. Zubin Potok
  2. Sırbistan
  3. Mitroviça
  4. Priştine
  5. Kosova
  6. Aleksandar Vuciç

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