Aleksandar Pesic kimdir? Aleksandar Pesic hangi takımda?

Instagram'dan bir açıklama yapan Aleksandar Pesic, "Acun Ilıcalı Bey'e gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi.

Aleksandar Pesic kimdir?

29 yaşındaki golcü futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yazılmıştı. Aleksandar Pesic, 21 Mayıs 1992 tarihinde o zamanki adıyla Yugoslavya'nın Nis şehrinde doğdu. Futbola ise ilk olarak Partizan takımının alt yapısında başladı. Sonrasında Rad ve Girit takımlarının altyapısında başladı. Profesyonel olarak ise Moldova'nın FC Sheriff takımında kariyerine başladı. Ardından Sırbistan'ın Jagodina takımının yolunu tuttu. Ardından Toulouse, Atalanta formalarını terleten futbolcunun Güney Kore'nin FC Seoul takımına transferi dikkat çekmektedir. Seol sonrasında ise Arabistan'ın İttihad ve İsrail'in Maccabi takımlarında oynadı. Yaz transfer döneminde ise İsrail ekibinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Aleksandar Pesic hangi takımda oynadı?

Futbolcu kariyerinde Partizan, Girit, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Seoul, Tel Aviv, Ittihad takımlarında oynadı. Son olarak ise Karagümrük formasını giymektedir. Ayrıca eskiden Sırbistan Milli Takımı'nın futbolcusu olmuştur. Çeşitli takımlarda top koşturan futbolcunun kariyeri bu anlamda oldukça göze çarpmaktadır.

Aleksandar Pesic hangi mevkide oynuyor?

Pesic'in mevkisi santrafordur.

Aleksandar Pesic kaç gol attı?

Futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 289 maçta 96 gol attı ve 49 asist yaptı. Futbolcu Kızılyıldız ile Sırp Kupası'nı kazandı. Sherrif takımı ile Moldova Şampiyonu oldu. İsrail ile Lig şampiyonu oldu. Ayrıca Sırbistan Ligi gol kralı olmuştur. Futbolcu kariyerindeki başarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.