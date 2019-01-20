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Aleattin Serdar kimdir? Aleattin Serdar Ak Parti Kendirli belediye başkan adayı

Aleattin Serdar AK Parti Rize Kendirli belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aleattin Serdar'ın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Kendirli belediye başkanı olan Aleattin Serdar kimdir? Aleattin Serdar kaç yaşında? AK Parti Kendirli belediye başkan adayı Aleattin Serdar hangi görevlerde bulundu?

20 Ocak 2019 Pazar 03:07
Aleattin Serdar kimdir? Aleattin Serdar Ak Parti Kendirli belediye başkan adayı

Aleattin Serdar AK Parti Rize Kendirli belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aleattin Serdar'ın kim olduğu araştırılıyor. Mevcut Kendirli belediye başkanı olan Aleattin Serdar kimdir? Aleattin Serdar kaç yaşında? AK Parti Kendirli belediye başkan adayı Aleattin Serdar hangi görevlerde bulundu?

Aleattin Serdar kimdir?

Alaattin Serdar 1960 yılında Rize Kendirli'de doğdu. İlk ve orta okulu Kendirli'de okudu. 1982 yılında ticarete atıldı çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. 2002 de AK Parti ile birlikte siyasete atıldı. 2004  yılında AK Parti Kendirli Belde başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 29 mart 2009 seçimleri belediye başkan adaylığı için belde başkanlık görevinden ayrıldı ve Kendirli belediye başkanlığına AK Parti tarafından aday gösterildi. 24 Mayıs 2009 AK Parti Rize il yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve il başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi 2014 yerel seçimleri öncesine kadar sürdürdü ve 30 mart 2014 yerel  seçimleri Kendirli Belediye Başkanlığına AK Parti tarafından aday gösterildi belediye başkanı seçildi. Rize ilim yayma cemiyetinde yönetim kurulu üyeliğine görevi devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 03:07
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