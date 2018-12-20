Aldığı cezaya sinirlenerek etrafa ateş açtı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, yargılandığı davanın sonucuna sinirlenen kişi, adliye binasında bir polis memurunun silahını alarak çevreye rastgele ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, "cinsel istismar" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E, dava sonucunu öğrenmek için Hopa Adliyesine geldi.

Burada, yargılandığı davada 3 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığını, ödeme yapmaması halinde ise 150 gün hapis cezası alacağını öğrenen Ö.E, duruma sinirlendi.

Adliyedeki polis memurunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak belindeki silahı alan Ö.E, çevreye rastgele ateş açtı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, 2 kurşun binanın camına isabet etti.

Ö.E, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

















