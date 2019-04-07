0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ALDER’de Naci Biçer yeniden başkan oldu

Aliağa Amatör Balıkçılar veDeniz Sporları Derneği(ALDER) 7.

07 Nisan 2019 Pazar 17:49
ALDER’de Naci Biçer yeniden başkan oldu

Aliağa Amatör Balıkçılar veDeniz Sporları Derneği(ALDER) 7.Genel Kurulu gerçekleşti. 107 üyenin oyunu alan 7. genel kurulunda107üyenin oyunu alan mevcut başkan Naci Biçer, yeniden seçilerek güven tazeledi.


Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz z Sporları Derneği ’ninGenel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret OdasıM. Ender Özer Seminer Salonu’ndayapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede denetleme ve faaliyet raporu okunduktan sonra 3 yıllık Naci Biçeryönetiminin tüm faaliyetleri, denetlemeraporları oy birliğiyle kabul edildi.



“Mavi kart hizmetleri verilmeye başlandı”


Divan Başkanlığını Ziya Yıldız’ın, divan üyeliklerini ise Ajlan Akdoğan ve Emrah Başar’ın yaptığı kongrede kısa bir konuşma yapan başkan Naci Biçer ,” Yönetim kurulumuz göreve gelince kısa, orta vadeli hedeflerini belirledi. Bu hedefler aynı zamanda yol haritamız oldu. Üç yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları kısacasizlerle paylaşmak istiyorum. Deniz ve çevre kirliğini önlemek üzere teknelerden çıkan atık yağ ,sintine atıklarının teslim alındığı tesis kuruldu Bakanlıktan ruhsat alındı ve üyelere mavi kart hizmetleri verilmeye başlandı. Limanımıza körfezden gelecek kirlilik için liman girişi ve su girişi menfezine kullanımınahazır 2 Takım bariyer yaptırılmış 14 güvenlik kamerası takıldı. Sahil Güvenlik Bilgilendirilmesi yapıldı. Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Tavşan adası ile ilgili projede katkı sağlandı. Derneğimizin organize ettiği dalgıç grupların katıldığı deniz temizliği yapıldı. Birlik ve dayanışma içerisinde Sizlerin desteği ile hep birlikte hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“İşte yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri”


171 üyesi bulunan Aliağa Amatör Balıkçılar veDeniz Sporları Derneği (ALDER) seçimlerine 60üye katılmadı. genel kuruludaki başkanlık seçiminde tek listede katılan Naci Biçer 107üyenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarına göre yönetim kurulu asıl üye listesi Naci Biçer, Mustafa Akdeniz, Ergun Kırımlı, Ferhan Gürkan, Ahmet Görün, Ahmet F.Özdinç, Engin Atar’danoluştu. Serkan Karpuzoğlu, Mustafa Özdağ Mustafa Ayaydın’ da da Denetleme Kurulu Asıl Üyesi, Ajlan Akdoğan Ahmet Taşkıran, Necdet Ergin disiplin kurulu asil üyesi seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 17:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balık tutmak için açıldığı baraj gölünde boğularak öldü
    1. Balık tutmak için açıldığı baraj..
    2. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4..
    3. Malatya Yeşilyurt Belediyespor sunulan..
    4. Başkan Ergün’den geçmiş olsun ziyareti
    5. Cemil Deveci mazbatasını aldı
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Zonguldak’ta uyuşturucu 1 ticaretine..
    8. Yılport Samsunspor - Sarıyer..
    9. Adıyaman 1954 Spor - Elaziz..
    10. Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1..
    11. Bağcılar Belediyesi 11 bin kişiyi..
    12. Çukurca’da heyelandan dolayı 15 ev..
    13. Gelinlerin sokak defilesi ilgi gördü
    14. Hatay'da orman yangını
    15. Maduro, diyalog için Uruguay ve..
    16. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    17. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için..
    18. Başkan Çağırıcı, mazbatasını alarak..
    19. Fenerbahçe deplasmanda yara aldı!
    20. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    21. Kilis'te 42 yıllık muhtar, yeniden..
    22. Vali Güzeloğlu çocuk evlerindeki..
    23. Irak'ın elektrik krizine Suudi..
    24. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    25. Uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
    26. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    27. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Van..
    28. Onkoloji hastası çocukları örgü bebek..
    29. 2018-2019 sezonunun futboldaki ilk..
    30. Salihli Belediyespor: 2- Çiğli..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var