Aldatan eş itiraf etmeli mi yoksa saklamalı mı? Uzman Psikolog yanıt verdi, anlattı: İfşa da doğru olmayabilir

Schonbrun, “Yaşanan sadakatsizliği gizli tutmak o ilişkide uçurumu garanti eder, ancak sadakatsizliğin ortaya çıkması da aldatılan partnerin kalbinin kırılmasını garanti eder" dedi. Brown Üniversitesi'nde klinik psikolog olan Yael Schonbrun, geçtiğimiz günlerde The Washington Post'un tavsiye köşesi için yazdığı yazıda, aldatma konusunu ele aldı.

Aldatan eş itiraf mı etmeli yoksa saklamalı mı?

Sadakatsizliğin partnerleri ve ilişkileri mahvedebildiğini belirten Schonbrun, ‘Aldatan eş bunu partnerine itiraf mı etmeli yoksa saklanmalı mı?’ sorusunun bir çift terapisti olarak kendisine sık sık sorulduğunu ifade etti.

Schonbrun, geçen hafta The Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında, “Yaşanan sadakatsizliği gizli tutmak o ilişkide uçurumu garanti eder, ancak sadakatsizliğin ortaya çıkması da aldatılan partnerin kalbinin kırılmasını garanti eder” ifadelerini kullandı.

İnsanların yaklaşık yüzde 16'sının yaşamları boyunca partnerlerini aldatarak cinsel birliktelik yaşadığının tahmin edildiğini, partner tarafından kötü muameleye maruz kalma hissi veya alkolün etkisiyle yanlış kararlar verilmesi gibi bir dizi karmaşık faktörün bu tarz ilişkiler yaşanmasına neden olduğunu belirten Schonbrun ekledi:

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“Böyle ilişkiler yaşayan partnerler derin bir pişmanlık ve kafa karışıklığı yaşar. Yaşanan bir ilişkiyi ifşa etmenin tek bir doğrusu veya kolay bir yolu yoktur. Taciz ve şiddetin yaşandığı ilişkilerde bu itiraf güvenli olmayabilir. Yıllar önce yaşanmış bir ilişkiyi sadece suçluluk duygusunu hafifletmek amacıyla ifşa etmek doğru olmayabilir.”

Ancak pek çok durumda yaşanan ilişkiyi itiraf etmek daha doğru olabilir. Psikoterapist ve yazar Daphne de Marneffe, gönüllü itirafın, (kişi bu güveni zedelemiş olsa bile) en azından güvene dayalı, yakın bir ilişki kurma ve ilişkiyi devam ettirme niyetini gösterdiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Avrupa Birliği Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik de eşler arası aldatmayı "bir evlilik veya romantik ilişki içindeki bir partnerin, ilişkideki diğer partneri aldatması veya ihanet etmesi" olarak tanımladı.