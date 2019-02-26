Alçaklık ve ihânetler bu kadar ucuzlamamıştı

Kubilay Ertekin

“Soysuz ve hâinlere tanınan hürriyet, insanlığa yapılmış olan en büyük cinâyet-vahşet ve hıyânettir!”(Lâedrî)

Gerçekten tarihin hiçbir döneminde başlıktaki habâsetler bu derece ucuz ve ayağa düşürülmemişti. Hattâ onların bile bir raconu ve onuru vardı. Fakat mevcut iktidârın sözde insanlara tanıdığı geniş hürriyet ortamı, bu tür cibilliyetsizleri resmen kudurttu ve zıvanadan çıkardı. Şimdi her taşın altında ve market zincirlerinde bile bir hâin, câmi soygunu, ayakkabı-musluk hırsızları ile siyâset arenalarında, sosyal çevrelerde ve sivil toplum(!)denilen kesimlerde de bölük-bölük, grup-grup hâin ve alçaklar çıkmaktadır.

Bilindiği üzere bu habis zihniyettekilerin başını, ZİLLET ve İFSAT ittifâkı denilen ve gözlerini siyâsi kin ve intikam hırsının kör ettiği birtakım makam-mevki düşkünü olan müptezel kimseler çekmektedir. Örnekleri tırnak içindeki alıntılardır. “İstanbul’un 50 günlük suyu kaldı(!).Açın muslukları, su bitsin-Erdoğan gitsin!” diyen iffetsizler... “Marmaray’ın hizmete girdiğinde, kasten imdat kolunu çekip treni durduran ve bunu medyada kullanan” sütü bozuklar!.. “Çünkü PKK var. PKK nicelerinin işini bitirdi... Sırası gelince sizin de işinizi bitirecek!” diyerek çemkiren-kuduran, ihânetle kaşarlanmış olan hâinler ve hâineler... Aslında bunlar cunta ve darbe döneminde-onlar tarafından yedirildikleri dışkıları ve o yıllardaki zulmü unutan soysuzlar ve cibilliyetsizlerdir....

Habis ve iğrenç hayatları lüks-israf ve savurganlık içinde geçen, her gün bozguncu ve kışkırtıcı basında, yazılı ve görsel medyalarında devlet başkanına ve millete sinkafta bulunup, küfür ve hakâret eden iffetsizlerin yalan ve iftirâları sebebiyle milyonlarca cezâ ödeyen sözcülerinin saldırgan ve şarlatanlıklarına rağmen, ülkede demokrasi ve hürriyetsizlikten(!)dem vurmaları, yokluk ve sefâlet edebiyatı yapmaları ama, şu anda “Yılda 500 bin ton ekmeğin çöpe gittiğinden” aslâ söz etmemeleri, (18/2/2019 Basından) Bunca rezâleti ve sebep oldukları-öncülük yaptıkları mefsedetleri görmeyen sefiller-reziller, bu ülkenin felâketi için çalışan vatan-millet hâinleridir. Elbette böylesi tipler, içinde yaşadığımız ülkenin vatandaşı olamazlar! Bu tür iffetsizlik ve soysuzluğu-bozgunculuğu, meslek ve meşrep edinen, tüm gün sosyal medya hesaplarında gündeme getirip onca mâsum halkın efkârını bulandıranlar, dış güçlerin içteki paralı ve hasbî ajanları-uşaklarıdır... Bütün bunlar aslâ hikâye ve hayâl mahsûlü değil, (günlük basın(!)ve medyada çıkan, hâinâne bir niyetle insanların gönlünü bunaltan, içini karartan o kesimler tarafından işlenen fiiller ve ihânetlerdir.)

Orduda-yargıda, baroda, sendikada, emniyette, siyâsette, iş alanlarında ve medyada temerküz etmiş olan ve hâlâ temizlenemeyen ihânet şebekelerinin, ülkemizi kanser gibi sarmış olduğu görülmektedir. O yüzden sayın savunma bakanı Hulûsi Akar’a ve diğer hizmet ve fazîlet erbâbına korkunç bir kin ve nefretle saldırmaktadırlar. Ve bunların adı da sözde siyâset ve muhâlefet(!)oluyor. Hadi oradan sahtekâr ve münâfıklar gürûhu!

Ateizm-laisizm, Kemâlizm ve Alevîlik maskesi altında sürekli inanç ve millî irâde düşmanlığı yapan iffetsizlerin, bu milletin mukaddeslerine saldırma hayâsızlıkları bir türlü son bulmamaktadır. Nitekim; ”Dinci basın yazdı, yoga iptal edildi” hezeyânı, bunlardan sâdece birisidir. Zâten İslâmiyeti kabul etmiyor ve her vesile ile “KAHROLSUN ŞERİAT!” diyerek saldırıp duruyorlar. O yüzden “Yoga” olayı o zihniyettekiler için belki dînin bir alternatifi(!)olabilir. Ama bu ülkede sâdece onlar yaşamıyor… Bilakis ülkenin ezici bir kesimi (onlar kadar şirret-edepsiz ve saldırgan olmasa da)Ehli sünnet inancına bağlı Müslüman bir çoğunluğun varlığı aslâ unutulmamalıdır...

Ne hikmettir bilinmez. Bu ülkede laik cumhûriyet ihdas edildiğinden beri, dindarlardan daha çok dinsizler, DİN! diye bağırıp-çağırıyor, yırtınıyor ve çıldırıyorlar. Bu açıdan da milleti harama-çapula, soyguna, vurguna teşvik eden zihniyetin başı; “Dindar ve ahlâklı olanlar, aç kalmaya mahkumdurlar. O yüzden inançlı ve nâmuslu kimseler hiçbir zaman kazanamaz, yoksul ve çâresiz kalmak zorundadırlar. Böyle kimselerle ülke zenginleştirilemez. Onun için DİN ve NÂMUS duygusunu kaldırmalıyız. Partiyi bunu kabul edenlerle güçlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Böylece kalkınma (!) çabuk ve kolay olur.” (10 Temmuz 1923) İşte bu yüzden günümüzde haramzâdelerin, devlet-millet düşmanlarının ve GEZİCİ zihniyetteki soysuzların sonu bir türlü gelmiyor O bakımdan zâbıta-râbıta tanımıyorlar. Hattâ PKK ve tüm devlet-millet düşmanı olan hâinler-haramzâdeler o zihniyet ve ideoloji üzerinden gelişiyor, semiriyor ve kuduruyor.

Görüldüğü üzere; ideoloji ve izimler, dinsizliği-hayâsızlığı öneriyor, İslâm ise nâmus ve hayâ’yı emretmektedir. Nitekim merhum M. Âkif bu durumu gâyet net bir biçimde ifâ de etmiş ve onun için başta CHP ve yandaşı olan çevreler merhûmu hep dışlamışlar ve onlar tarafından; “KOD ADI; İRTİCÂ”(!) olarak anılmıştır…

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır…

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı yezdân’ın…

Ne irfânın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vıcdânın…

Hayat artık behîmî-hayvânîdir. Hayır ondan da alçaktır.”( Safahât S. 284)

Evet, içinde yaşadığımız cemiyetin durumu genelde aynen öyledir ve hayvanca bir hayâtı yeğlemektedirler. O yüzden hiçbir şey kâr etmiyor ve kânun-kural tanımayan bir ucûbe meydana getirilmiştir. İnsanlar zenginleştikçe azmış, azdıkça da her tür hayâ ve iffetsizliği kural (!) hâline getirmişlerdir. Cezâevlerinin dolup-taşması ve günlük yaşanan çalıp-çırpmalar, cinâyet, gasp-hırsızlık gibi önlenemeyen olaylar bunun örneğidir…