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Alçaklar, 225 askeri böyle rehin almış

Darbeci FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargâhta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü dava dosyasına delil olarak girdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:56
Alçaklar, 225 askeri böyle rehin almış

Görüntü ve bilirkişi raporuna göre, Ankara’daki başka birliklerden askerlerin de Jandarma Genel Komutanlığına gelmesiyle karargâhtaki cuntacıların faaliyeti başladı. Görev dağılımının ardından karargâhın cephaneliğini yağmalayan darbeciler, daha sonra nizamiye ve nöbet kulübelerine tam teçhizatlı askerleri yerleştirdi. Kendilerine karşı çıkacaklarını düşündükleri general, subay ve astsubayları alıkoyan darbeciler, bununla da yetinmeyip saat 22.21’de karargâhta vatani görevini yapan er ve erbaşları da alıkoydu. Üniforma giymelerine izin verilmeyen erler, sivil kıyafetleriyle karargâhta toplandıktan sonra sanık eski yüzbaşı Erkan Demir tarafından Hulusi Sayın Konferans Salonu’na getirildi. Sabaha kadar rehin tutulan er ve erbaşlar, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından karargâha operasyon düzenleyen polis ve jandarma özel hareket timlerince kurtarıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:56
  1. Ankara
  2. FETÖ

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